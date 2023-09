Ambiente Lavoro 2023. La nuova e imminente edizione del “Salone della salute e della sicurezza sul lavoro” si terrà come sempre a BolognaFiere, questa volta dal 10 al 12 ottobre. Come ogni anno, il punto con la dott.ssa Marinella Pavarelli, project manager della manifestazione.

Anfos ci sarà, Quotidiano Sicurezza è media partner.

Buongiorno dott.ssa Pavarelli, siamo prossimi ad Ambiente Lavoro 2023. Uno degli argomenti primari di questa nuova edizione, la connessione tra sicurezza sul lavoro, sostenibilità e politiche ambientali.



Ogni anno Ambiente Lavoro, salone della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro giunto alla 23esima edizione, si propone di affrontare una panoramica esaustiva di tutti i temi all’ordine del giorno per il settore – sicurezza nei cantieri e macchine, normativa antincendio – ma sempre con gli occhi puntati all’attualità.

Impossibile non considerare le relazioni che intercorrono tra salute e sicurezza sul posto di lavoro con la tutela ambientale, il welfare, e la sostenibilità globalmente intesa. Quest’anno attraverso diversi focus, grazie al contributo dei nostri partner, daremo spazio a queste tematiche per generare un confronto che tenga conto degli sviluppi che interessano questo settore e tutti i professionisti coinvolti.



Tornando alla sostenibilità quest’anno, tra gli appuntamenti in programma, segnalo un convegno promosso dall’Università di Padova dal titolo “HSE: manager della sostenibilità” che si interroga sulle prospettive della figura dell’HSE, ponendosi come riflessione sulle sfide attuali e future per questa funzione affinché possa essere guida efficace delle imprese verso i SDGs.

La salute e la sicurezza, politiche e prassi prevenzionistiche, come sempre il cuore della manifestazione, della manifestazione di riferimento per chi si occupa di salute e sicurezza sul lavoro.



La sicurezza sul lavoro è tema di strategica importanza per la tutela della vita e del benessere dei lavoratori, così come per la stessa redditività delle aziende. Nel nostro Paese è normata da una nutrita e idonea serie di norme, ma la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro ha ancora bisogno di essere diffusa, sostenuta e amplificata. Ambiente Lavoro, nel corso della sua storia, si è sempre impegnata nella prevenzione di incidenti e malattie professionali mettendo a disposizione degli addetti ai lavori un programma formativo che pone al centro temi strategici, storici e nuovi, sul lavoro e sulla sicurezza, sulla prevenzione, sulla salute e sulla sostenibilità di un sistema produttivo sul quale infortuni e malattie incidono ancora eccessivamente.



I dati Inail 2022 ci dicono che gli infortuni denunciati sono stati 697.773, in aumento del 25,7% rispetto al 2021, del 25,9% rispetto al 2020 e dell’8,7% rispetto al 2019. A livello nazionale i dati evidenziano, in particolare, un incremento rispetto al 2021 sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro (+28,0%) sia di quelli in itinere, cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (+11,9%). 1090 sono state le vittime. I fatti di cronaca più recenti non fanno che confermare il bisogno di fare cultura e sensibilizzare verso una maggiore sicurezza sul posto di lavoro: nostro compito è dare voce a chi quotidianamente si impegna in questa direzione e proporre soluzioni funzionali a prevenire e arginare questo fenomeno.

In uno dei comunicati di settembre è stato messo in evidenza il tema delle aggressioni sul lavoro.



Anche in questo caso, partendo dai dati, abbiamo deciso di evidenziare un fenomeno che purtroppo sta interessando diverse realtà e in particolar modo i servizi sanitari.

Una recente indagine dell’Inail indica infatti che le aggressioni e le minacce al personale sanitario, una delle categorie più colpite, sono, a livello nazionale, circa 1.600 l’anno, in media più di 4 al giorno. Nel triennio 2019-2021 ci sono stati 4.821 episodi denunciati. Nel 70% dei casi le aggressioni fisiche sono a danno di donne. Pur essendo numeri importanti, non offrono una fotografia esaustiva del fenomeno, perché sono tantissimi i casi non denunciati. Un’altra categoria a rischio è rappresentata dal settore logistica e trasporti: secondo una rilevazione Istat il 5,3% tra gli occupati del settore percepisce il rischio di minacce e violenze fisiche.



Oltre a rappresentare un danno soggettivo, simili episodi rappresentano anche un danno economico e qualitativo, perché tra le conseguenze ci sono assenze dal lavoro o fughe dai luoghi più a rischio, come accade ad esempio per i pronto soccorsi, con grave danno al funzionamento del SSN.

UIL, ad Ambiente Lavoro, ne parlerà nel corso del convegno “Aggressioni nel mondo del lavoro. Quali azioni di prevenzione?”, in programma l’11 ottobre, dove promuoverà una raccolta dati sulle aggressioni nei luoghi di lavoro, rivolta soprattutto a quei settori in cui tali fenomeni sono appunto più frequenti: sanità, trasporti, commercio.

Cosa prevede l’inedita collaborazione con Water&Energy.



Per l’edizione 2023 siamo lieti di inaugurare la collaborazione con BolognaFiere Water&Energy, la joint venture fondata da BolognaFiere con lo scopo di promuovere e organizzare iniziative espositive e convegnistiche sui temi dell’energia e dell’innovazione tecnologica. L’11 e 12 ottobre, Ambiente Lavoro sarà infatti in contemporanea con 6 manifestazioni che fanno parte di questa nuova piattaforma: ACCADUEO, dedicata alla filiera del settore idrico, HESE, dedicata alle nuove tecnologie per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno, ConferenzaGNL, nata nel 2002 per promuovere il gas naturale liquido per la transizione energetica e la riduzione delle emissioni nei trasporti in Italia e nel Mediterraneo, CH4, dedicata alle tecnologie e ai sistemi per il trasporto, la distribuzione del gas e l’utilizzo del metano nella mobilità, Fuels Mobility l’evento nazionale dedicato alla trasformazione della mobilità e all’evoluzione della rete di distribuzione carburanti e Dronitaly, manifestazione di riferimento per i droni civili a uso professionale in Italia.



Un accostamento non casuale di manifestazioni: il tema della sicurezza degli operatori riguarda da vicino il mondo delle utilies coi rischi specifici del settore. A questo si aggiunge che la gestione dell’acqua e dell’energia rivestano un ruolo di primaria importanza per tutti i professionisti che sono responsabili delle politiche ambientali, oltre che prevenzionistiche, all’interno delle aziende. A ulteriore conferma del valore di questa partnership i risvolti legati alla sostenibilità che accomunano tutte le manifestazioni. Sulla scia della passata edizione di Ambiente Lavoro, continueremo a dedicare attenzione al tema della sostenibilità: poter affrontare questo tema in collaborazione con il network BolognaFiere Water&Energy e le manifestazioni più significative in tema di gestione di acqua ed energia, ci aiuterà a farlo in modo ancora più trasversale.

5726 professionisti coinvolti nel 2022, 216 convegni nel 2022, cosa si aspetta per questa nuova edizione.



Attualmente abbiamo in programma quasi 300 convegni e workshop di cui circa il 60% accreditati per un totale di 840h di formazione: grazie all’offerta formativa e alle importanti realtà aziendali presenti in fiera ci auguriamo di accogliere un numero sempre maggiore di visitatori professionali. Per di più, ci troviamo in un particolare momento di passaggio per il settore: l’avvicinarsi del nuovo accordo Stato-Regioni in tema di formazione sarà ampiamente discusso in manifestazione per prefigurarne gli effetti sull’intero comparto.

Perché Ambiente Lavoro è ancora l’appuntamento più importante per tutte le aziende che si occupano di sicurezza.



Il nostro obiettivo è di contribuire a fare cultura in tema di sicurezza e benessere sul posto di lavoro grazie ad aziende e professionisti del settore; storicamente, abbiamo sempre cercato di essere occasione di confronto anche tramite l’utilizzo di mezzi non convenzionali e di favorire il dialogo tra tutti i protagonisti del settore: siamo lieti che aziende, esperti, rappresentanze sindacali, associazioni professionali ed enti di formazione scelgano la nostra manifestazione per dare vita ad un confronto sui temi strategici, storici e nuovi, sul lavoro e sulla sicurezza, sulla prevenzione, sulla salute e sulla sostenibilità di un sistema produttivo sul quale infortuni e malattie professionali fanno ancora registrare un forte impatto.

