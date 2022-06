“Eu-Osha Good Practice Exchange Event”. Il 13 e 14 giugno a Bruxelles l’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro terrà un evento per i partner della campagna Ambenti di lavoro sanie sicuri 2020-22, per lo scambio di buone pratiche ed esperienze e per la consegna agli stessi partner degli attestati ufficiali.

#EUhealthyworkplaces

Nel corso della due giorni, che per i partner verrà trasmessa anche in streaming, e il cui resoconto verrà poi pubblicato online, verranno affrontanti argomenti come:

Dms tema della campagna,

salute mentale, SSL istruzione,

digitalizzazione e sostenibilità.

Quotidiano Sicurezza è tra i media partner ufficiali anche della campagna 2020-22. Nel 2019 ha ricevuto da Eu-Osha un riconoscimento ufficiale per essere stato uno dei media partner più attivi a sostegno della campagna 2018-19 Ambienti di lavoro sani e sicuri in presenza di sostanze pericolose.

Ti potrebbe interessare