Database ECHA CHEM, nuovo aggiornamento, dati normativi dei regolamenti

Scritto da il Sostanze chimiche

L’Helpdesk Reach informa sull’aggiornamento compiuto da Echa delle informazioni riportate dal database ECHA CHEM che ora include i dati normativi di regolamenti e direttive sulle sostanze chimiche.

Si tratta del terzo aggiornamento del database che ora raccoglie anche:

  • per il REACH: sostanze soggette a restrizioni, autorizzazioni e raccomandazioni, SVHC e sostanze candidate, sostanze e dossier
  • per il CLP: “Allegato VI – elenco delle sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzate a livello UE (CLH) e processo CLH;
  • Regolamento sugli inquinanti organici persistenti POP: “Elenchi delle sostanze soggette al regolamento POP e delle sostanze proposte come POP”.
  • Direttiva acqua potabile DWD: “Liste positive europee (EUPL)”.

Ricordiamo che il database è “la più grande banca dati sulle sostanze chimiche dell’Unione Europea (UE)“.

