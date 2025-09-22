L’Helpdesk Reach informa sull’aggiornamento compiuto da Echa delle informazioni riportate dal database ECHA CHEM che ora include i dati normativi di regolamenti e direttive sulle sostanze chimiche.
Si tratta del terzo aggiornamento del database che ora raccoglie anche:
- per il REACH: sostanze soggette a restrizioni, autorizzazioni e raccomandazioni, SVHC e sostanze candidate, sostanze e dossier
- per il CLP: “Allegato VI – elenco delle sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzate a livello UE (CLH) e processo CLH;
- Regolamento sugli inquinanti organici persistenti POP: “Elenchi delle sostanze soggette al regolamento POP e delle sostanze proposte come POP”.
- Direttiva acqua potabile DWD: “Liste positive europee (EUPL)”.
Ricordiamo che il database è “la più grande banca dati sulle sostanze chimiche dell’Unione Europea (UE)“.
