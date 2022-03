Rendicontazione Piano nazionale controllo prodotti chimici 2020

Pubblicato dal Ministero della Salute l’8 marzo 2022 il documento di Rendicontazione del Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2020. Dati sulla vigilanza prevista dal Piano 2020 sulla corretta applicazione dei regolamenti Reach, Clp nel 2018.

2643 i controlli effettuati nel 2018 da 19 Autorità, 2137 prodotti documentali e 506 prodotti analitici, 837 le imprese controllate da Regioni e PPAA più 3 Usmaf per altrettanti articoli importati.

Per quanto riguarda i controlli effettuati da Regioni e PP.AA 103 le imprese nelle quali è stata accertata una violazione, circa il 12%, 138 le violazioni, in gran parte per quanto riguarda il Reach informazione catena approvvigionamento e obblighi di restrizione Reach; Clp classificazione, etichettatura, imballaggio, comunicazione della composizione Archivio preparati pericolosi Iss e corretta pubblicità.

Oggetto di verifiche più frequenti: 1051 sostanze e miscele, 621 Sds, 282 articoli.

