Helpdesk Reach informa sulla data di rilascio del database Scip disposta dall’Echa, del database per sostanze che destano preoccupazione negli articoli, in quanto tali o in oggetti complessi, istituito dall’Agenzia in ottemperanza della direttiva 2008/98 /CE.

Il database sarà aperto per l’invio delle notifiche dal 28 ottobre 2020 e l’obbligo sarà in vigore dal 5 gennaio 2021.

Queste le informazioni in merito pubblicate da Echa e raccolte in:

Webinar

Il 19 novembre previsto un webinar Echa, dalle 11.00 alle 15.00 ora di Helsinki.

Info: Helpdesk Reach nota invio notifiche a database Scip

