Strumenti, materiali, assistente virturale. Sono state pubblicate da Echa e segnalate dall’Helpdesk Reach nuove risorse per le piccole e medie imprese, per sostenerle nella loro gestione della sicurezza chimica.

L’area riporta collegamenti a tutte le informazioni, normative, adempimenti per tutti gli attori del comparto, fabbricanti, importatori, Reach, Clp, biocidi. Quindi l’inventario dei materiali di supporto nazionali e la raccolta dei versamenti. Un assistente virtuale.

“Le aziende di tutte le dimensioni svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza delle sostanze chimiche sul mercato dell’UE, proteggendo le persone e l’ambiente”.

Un piano interattivo destinato ad ascoltare, coinvolgere le Pmi, raccogliere buone pratiche e a “pensare alle PMI”.

