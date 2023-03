Pubblicato da Inps il messaggio n.1100 del 21 marzo 2033 riguardante la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2023.

La circolare riporta in tabella l’elenco dei requisiti per l’accesso al beneficio pensionistico per le seguenti categorie:

mansioni particolarmente usuranti ;

; lavoratori linea catena ;

; conducenti servizio pubblico ;

; lavoratori notturni a turni ;

; lavoratori notturni per l’intero anno lavorativo.

La domanda deve essere presentata online corredata da modello AP45 e dalla documentazione prevista dal decreto del Ministero del Lavoro del 20 settembre 2011.

