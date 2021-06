COVID-19 e disturbi muscolo-scheletrici: doppio carico di rischi per i lavoratori migranti in Europa? Questo il nuovo documento pubblicato da Eu-Osha che rientra tra le ricerche le schede e i manuali per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-2022 Alleggeriamo il carico.

Il documento riporta i rischi da esposizione al Covid per settore e per Paese, le misure di tutela, buone prassi e campagne informative.

Accanto al rischio Covid, elevato per giornate lavorative che prevedono contatti ripetuti tra le persone, viene evidenziato il rischio disturbi muscolo-scheletrici, associabile alle mansioni ripetitive, alle modalità di lavoro in settori come l’agricoltura.

Info: Eu-Osha Dms, Covid lavoratori migranti

