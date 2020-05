Strategie per affrontare i disturbi muscoloscheletrici lavoro-correlati. Questo l’oggetto del nuovo studio Eu-Osha che affronta il tema della prossima campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri che verrà lanciata il prossimo ottobre. Alleggeriamo il carico!

Prevention policy and practice: approaches to tackling work-related musculoskeletal disorders – Politica e prassi di prevenzione: approcci per affrontare i disturbi muscoloscheletrici lavoro-correlati. L’indagine affronta 25 programmi di intervento sui Dms attuati in 14 Paesi.

Politiche, azioni istituzionali, buone prassi, incentivi.

Info: Eu-Osha indagine su Dms, politiche e interventi

