Lavoro e sistemi di monitoraggio digitale. Questo l’argomento trattato da Eu-Osha in una nuova pubblicazione gennaio 2023 che inizia ad affrontare il tema dell’annunciata campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-2025.

Due i documenti pubblicati da Eu-Osha, in inglese, una relazione e una sintesi:

Viene affronato come il monitoraggio possa essere utile per la tutela della sicurezza sul lavoro, sia per prevenzione che per mitigazione. Scopi e sistemi. Buone prassi per l’integrazione dei sistemi stessi nelle abitudini lavorative. Tipi di applicazione, telecamere e dispositivi indossabili.

Lavoro sano e sicuro nell’era digitale

Le pagine Eu-Osha nelle quali si inizia ad analizzare il tema della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-2025 – Lavoro sano e sicuro nell’era digitale.

