Alert and sentinel approaches for the identification of work-related diseases in the EU. Pubblicato da Eu-Osha uno studio sui sistemi di allarme e sentinella per l’individuazione precoce di malattie professionali e nuovi rischi. Studio attraverso il quale l’Agenzia ha riunito esperti e responsabili politici nell’analisi di esempi di sistemi di sorveglianza utilizzati nei Paesi europei.

L’indagine ha interessato settantacinque sistemi di sorveglianza utilizzati in realtà di ventisei Paesi con un’analisi approfondita su dodici di questi. Al fine di individuare obiettivi, aspetti pratici, capacità nell’incidere sul monitoraggio e la prevenzione dei rischi riguardanti infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Christa Sedlatschek, direttrice Eu-Osha: “Malattie e infortuni correlati al lavoro costano all’Unione europea il 3,3% del PIL (ILO, 2017). Cifre alla mano, sono 476 miliardi di EUR l’anno che potrebbero essere risparmiati facendo ricorso a pratiche, politiche e sistemi adeguati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il nostro augurio è che questo progetto dell’Eu-Osha sia d’ispirazione per l’attuazione di sistemi di allarme e sentinella nei paesi che ne sono ancora privi.»

Tre le principali conclusioni alle quali giunge la relazione, riassumiamo:

non esiste un sistema ideale, ognuno ha punti di forza e svantaggi; ogni parte dovrebbe analizzare le altre per ipotizzare miglioramenti e nuove prassi; emerse lacune sul monitoraggio di rischi emergenti o gruppi specifici di malattie multifattoriali o a lunga latenza, minore frequenza di programmi di monitoraggio che interessino settori come alberghiero, ristorazione, comunicazione, servizi informatici; la condivisione dei risultati delle esperienze è uno degli aspetti fondamentali; condivisione tra soggetti interessati alla segnalzione e chi è deputato a raccoglierle; tra organismi che i occupano di sicurezza e istituzioni sanitarie; condivisione internazionale tra gli Stati Eu.

Info: Eu-Osha, studio su sistemi di allarme e sentinella infortuni e malattie professionali

