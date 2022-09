Fattori psicosociali in relazione ai Dms. Questo il tema trattato da Eu-Osha in una nuova scheda informativa per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-2022 Alleggeriamo il carico.

Il documento (non tradotto in italiano) analizza quanto i fattori psicosociali siano in grado di aggravare o direttamente causare Dms:

Domanda di lavoro, scarsi soddisfazione professionale e sostegno sociale. Necessità di un approccio olistico alla salute sul lavoro, partecipazione nella valutazione dei rischi.

