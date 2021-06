Bollettini prevenzione e ondate di calore, protezione durante l’epidemia Covid. Avviate per l’estate 2021 le attività di vigilanza e informazione del Ministero della Salute per contrastare gli effetti del caldo.

Ripresa la pubblicazione dal lunedì al venerdì dei bollettini ondate di calore elaborati dal Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute e dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio. Affiancata dagli opuscoli dedicati a fasce particolari di popolazione, alcune categorie di lavoratori, viaggi, animali.

Rilasciata quindi l’infografica Come proteggersi dal caldo durante l’epidemia Covid-19. Scheda Ministero Salute e Ccm con consigli per la prevenzione in casa, fuori, sottogruppi più vulnerabili, patologie associabili al caldo e i sintomi.

Rilevata da studi medici una minore tolleranza al caldo delle persone con sindrome post-Covid anche a molti mesi dall’infezione. I sintomi maggiori sono tosse e respiro difficoltoso, “palpitazioni, debolezza, febbre, disturbi del sonno, vertigini, delirium (nelle persone anziane), difficoltà di concentrazione, disturbi gastrointestinali, ansia e depressione”.

