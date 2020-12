Eu-Osha torna a segnalare il sito di riferimento della nuova campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-22 – Alleggeriamo il carico, gli strumenti e le informazioni che questo mette a disposizione.

Tre le aree tematiche segnalate come attualmente in evidenza, ovviamente trattanti i DMS ci sono quelle sulla:

prevenzione;

fatti e cifre;

affezioni croniche.

“Affezioni croniche. L’intervento in fase precoce è fondamentale per impedire che i DMS diventino cronici. Inoltre chi è affetto da patologie croniche dovrebbe essere assistito per ritornare al lavoro e rimanere in servizio; ciò è particolarmente importante perché la popolazione europea invecchia e il numero di persone che soffrono di DMS cronici”.

La campagna è stata lanciata da Eu-Osha ufficialmente lo scorso ottobre. A questo ha fatto seguito il lancio in Italia, la chiamata per le partnership e per i premi buone prassi.

Info: Eu-Osha, contenuti sito Ambienti lavoro sani e sicuri 2020-22

