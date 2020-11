Alleggeriamo il carico! Lanciata ufficialmente anche in Italia la nuova campagna Eu-Osha Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-22, campagna avviata dal Focal point italiano Inail in una conferenza stampa online che si è tenuta il 10 novembre 2020.

Tema come già evidenziato saranno i Dms. Le tecnopatie in Italia secondo i dati Inail rappresentano i due terzi delle malattie professionali, con percentuali come:

64% l’incidenza della ripetitività da lavoro sui casi di lesioni agli arti superiori;

55% sollevamento del carico su patologie della schiena.

Il 75% dei casi riguarda gli uomini, settori più a rischio sono: artigianato (28,5), agricoltura (26,7), industria (23,5), servizi (18,7) e Pa (2,9).

Così il presidente Inail Bettoni: “la campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui disturbi dell’apparato muscoloscheletrico correlati all’attività lavorativa. Se in Italia nel 2008 i disturbi muscolo scheletrici rappresentavano meno del 40% del totale delle malattie professionali denunciate, la loro quota è salita quasi al 70% nel 2019. L’Istituto quindi è ben lieto di mettere a disposizione dell’Agenzia le proprie conoscenze tecnico-scientifiche, stimolando nuovi percorsi di studio e l’acquisizione di strumenti pratici per migliorare le condizioni di lavoro e favorire un’equa crescita economica e sociale in tutti i paesi europei”.

Evidenziato anche da Inail l’avvio del concorso sulle buone prassi già segnalato da Eu-Osha. Scadenza invio candidature 15 luglio 2021.

Info: Inail, lancio campagna Eu-Osha 2020-22

