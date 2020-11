Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico! Con un nuovo post Eu-Osha invita a essere partner della nuova campagna.

L’invito è rivolto come in ogni edizione a sindacati, organizzazioni di datori di lavoro, professionisti del settore della SSL, organizzazioni della società civile e imprese private.

Questa l’offerta di partenariato.

Questo l’elenco dei partner 2018-2019 per la campagna Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose per la quale Quotidiano Sicurezza ha avuto un riconoscimento per il sostegno mostrato come media partner.

Quotidiano Sicurezza è media partner anche della campagna 2020-22.

Info: Eu-Osha invito partner campagna 2020-22

