25 anni di lavoro congiunto per un’Europa sana e sicura. L’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro celebra nel 2019 i venticinque anni di attività, venticinque anni di iniziative, ricerche, campagne per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro europei.

#EUOSHA25

Nel corso del 2019 Eu-Osha celebrerà la ricorrenza con articoli e pubblicazioni che illustreranno il percorso svolto finora e le varie tematiche inerenti la sicurezza affrontante negli anni.

EU-Osha Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro è stata istituita nel 1994 con il regolamento (CE) n. 2062/1994, a seguito di una decisione del Consiglio adottata nel 1993. Mission:

“ produrre, raccogliere e fornire informazioni , analisi e strumenti di qualità al fine di migliorare le conoscenze, sensibilizzare e scambiare informazioni e buone pratiche in materia di SSL;

, analisi e strumenti di qualità al fine di migliorare le conoscenze, sensibilizzare e scambiare informazioni e buone pratiche in materia di SSL; essere un leader riconosciuto nella promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Europa per garantire un’economia intelligente, sostenibile, produttiva e inclusiva”.

Un lavoro al fianco della Commissione europea, basato sin dall’inizio su due punti chiave: il rapporto con i punti focali nazionali e il sistema di lavoro tripartito. Aspetti fondamentali per creare rete e partenariato, conoscere i rischi e la loro diffusione a livello europeo, instradare campagne e iniziative.

Così Hans-Horst Konkolewsky, ex direttore dell’EU-OSHA: “È stata un’esperienza meravigliosa quella di far parte del gruppo di lavoro che ha dato vita a una nuova istituzione in un campo della massima importanza, nel quale c’era così tanto da fare. L’obiettivo era quello di innalzare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in tutta l’UE, in modo che i lavoratori di ogni paese potessero beneficiare delle stesse tutele”.

Qui di seguito, il video messaggio del Commissario europe Lavoro affari sociali e inclusione Marianne Thyssen.

L’evento ufficiale per la celebrazione del 25° anniversario si terrà a Bilbao il 5 giugno 2019.

Info: Eu-Osha celebra il 25° anniversario

Ti potrebbe interessare