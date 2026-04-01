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Comunicazioni Obbligatorie sul lavoro possibili su piattaforma SIISL

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Scritto da il Brevi

Con nota del 30 marzo 2026 il Ministero del Lavoro informa che a partire dal primo aprile 2026 aziende e intermediari abilitati potranno utilizzare il SIISL per la trasmissione telematica delle Comunicazioni Obbligatorie sul lavoro.

Si tratta della procedura sperimentale prevista dall’articolo 14 del D.L. n. 159/2025 e dall’iter di recepimento della Direttiva sulla Trasparenza Salariale, attualmente in corso.

Prevista la possibilità per gli interessati di pubblicare informazioni sulle posizioni lavorative aperte.

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