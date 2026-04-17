Bonus nuovi nati 2026. Inps con messaggio e nota del 14 aprile informa sull’apertura della procedura per la richiesta di contributo come da articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Si tratta del contributo una tantum di mille euro previsto per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, nell’arco del 2026.
Domande online che dovranno essere inviate entro 120 giorni dall’evento, entro il 12 agosto 2026 per gli eventi avvenuti prima dell’avvio della procedura.
Requisito Isee di 40mila euro “neutralizzato dagli importi dell’Assegno unico e universale”.
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