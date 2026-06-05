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Bando Isi Inail.

Bando Isi Inail 2025, elenchi cronologici provvisori No Click Day

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Scritto da il Bandi

Bando Isi Inail 2025. Sono stati pubblicati da Inail il 3 giugno gli elenchi cronologici provvisori No Click Day del bando.

In base al calendario delle scadenze e alla comunicazione Inail, i titolari delle domande dovranno caricare la documentazione necessaria entro le ore 18:00 del giorno 9 settembre 2026.

Il prossimo aggiornamento del calendario è previsto per l’8 giugno 2026. Inail ha comunicato che le domande ricevute in questa prima fase del bando sono state di 13.496.

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