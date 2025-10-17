  

News sulla sicurezza sul lavoro e salute, gli aggiornamenti e gli approfondimenti dal blog di ANFOS.

Quotidiano Sicurezza
Controlli trasporti merci pericolose su strada, nuova direttiva UE

estensione-autorizzazione-trasporti-speciali
Normativa, aggiornamenti, trasporti pesanti.

Controlli trasporti merci pericolose su strada, nuova direttiva UE

Scritto da il Brevi

Pubblicata sulla GU Europea del 2025/1801 la direttiva 2025/1801 del 23 giugno 2025 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

La direttiva modifica gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999, ovvero la lista di controllo per i controlli su strada e l’elenco delle tre categorie di rischio infrazioni.

Già in vigore, fissa la scadenza per gli Stati Membri per conforamrsi alle disposizioni al 23 giugno 2026.

