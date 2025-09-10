Pubblicata da Inps la circolare n.123 del 5 settembre 2025 con novità riguardanti il bonus asilo nido. Nuove tipologie di strutture, domande automatiche.
Inps informa che da ora rientrano nella platea delle strutture per le quali il bonus verrà accettato anche micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi e domiciliari. Strutture che devono comunque essere autorizzate dalle regioni.
Le domande. Quelle presentate dal 1° gennaio 2026 saranno valide automaticamente fino ai tre anni del bambino.
Ti potrebbe interessare
Contenuti sponsorizzati