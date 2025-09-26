  

News sulla sicurezza sul lavoro e salute, gli aggiornamenti e gli approfondimenti dal blog di ANFOS.

indicazioni-normativa-prevenzione-sport
Attività sportiva, normativa, prevenzione.

Riordino lavoro sportivo e tutela previdenziale, circolare Inps

il

Pubblicata da Inps la circolare 22 settembre 2025, n. 127, sul riordino degli enti sportivi e della tutela previdenziale dei lavoratori dello sport.

Riporta indicazioni sulla definizione di lavoratore sportivo, sul Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) Inps, quindi chiarimenti in merito a
categorie di lavoratori, assicurazione previdenziale e assistenziale, annualità minima di contribuzione, categorie di lavoratori iscritti al FPSP, requisiti per gli iscritti al Fondo ante e post 31 dicembre 1995.

