Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19. Questo il documento pubblicato dalle Regioni e approvato il 18 giugno 2020 con riferimenti per le PA committenti per la valutazione di costi e oneri per la gestione della sicurezza nei cantieri nell’attuale scenario Covid-19. Documento realizzato tramite ITACA con indicazioni per il rispetto della disciplina corrente: norme, circolari e protocolli esistenti.

Due le parti che compongono il documento:

analisi della normativa;

tabella con misure anti Covid-19 e costi.

La parte sulla normativa inizia dall’analisi di quanto previsto dal Testo Unico sicurezza lavoro: cantieri temporanei o mobili, committente, responsabile del procedimento, art. 26 comma 5 contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, Piano di Sicurezza e coordinamento PSC, allegato XV, rischio interferenze.

Quindi il sistema di prevenzione aziendale sul Covid-19, il Dpcm 11 marzo 2020 e l’articolo 1, commi 7, 8, 9, 10; l’allegato 7 del Dpcm del 26

aprile 2020, divenuto allegato 13 nel Dpcm del 17 maggio 2020.

La normativa vigente viene elencata e ordinata, ricordando l’eventualità della presenza di disposizioni aggiuntive regionali o comunali.

“Per i cantieri che dovranno riprendere l’attività vi è l’obbligo del datore di lavoro di provvedere, con le rappresentanze sindacali, all’adozione/integrazione del protocollo aziendale per la

sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell’allegato 13 del Dpcm del 17/05/2020, e alla definizione del comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione di cui sopra, prevedendo, altresì, ai sensi del paragrafo 10 dell’allegato 7 del Dpcm del 26/04/2020 (allegato 13 del Dpcm del 17/05/2020) la costituzione dei comitati territoriali, laddove non possibile la costituzione di comitati aziendali”.

Viene quindi descritto il percorso procedurale che coinvolge Committente, Responsabile del procedimento (RUP), Coordinatore in fase di esecuzione (CSE), Ufficio della Direzione lavori, il ruolo del medico competente.

La determinazione nel dettaglio dei costi per la sicurezza, con il richiamo alle successive linee guida Regioni Itaca per l’applicazione del DPR 222/2003 e alle linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi. I costi e gli oneri aziendali per le misure anti Covid-19 e la guida all’utilizzo dell’elenco delle misure previste.

“A fronte dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti per la gestione dell’emergenza COVID-19, in attesa di ulteriori indicazioni, si è cercato di portare a sintesi l’assetto delle misure vigenti e gli impatti applicativi delle stesse, individuando:



a. le misure da adottare, precisandone per ciascuna se rientrante fra i “costi della sicurezza” oppure fra gli “oneri aziendali per la sicurezza” come definiti in precedenza; si evidenzia che alcune misure sono indicate sia fra i “costi della sicurezza”, sia fra gli “oneri aziendali della sicurezza” o ancora, puntualmente, in uno solo dei due gruppi, in funzione delle scelte progettuali ed organizzative condotte dal RL/CSE;

b. i soggetti tenuti ad indicarle (RL/CSE o datore di lavoro/impresa). Con riferimento il Protocollo condiviso per i cantieri di cui all’allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020.

La seconda parte, riporta in allegato l’Elenco voci misure anti Covid-19 nei cantieri di opere pubbliche, suddivise per:

Descrizione voce sintetica Itaca n.;

Prog. Riferimento protocollo vigente descrizione;

Descrizione estesa voce;

U.M.M

Costi sicurezza;Oneri aziendali sicurezza.

Info: Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19

