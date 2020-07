Uso, tossicità per la salute umana, generazione in situ per la prevenzione Sar-Cov 2, tutela del personale addetto alla sanificazione. Sono questi alcuni degli argomenti trattati dal nuovo documento Inail e Istituto superiore di sanità riguardante l’ozono condiviso dal Comitato tecnico scientifico il 24 luglio 2020.

Focus on: utilizzo professionale dell’ozono anche in riferimento a COVID-19. Il documento è indirizzato ad autorità preposte, operatori sanitari, vigilanza imprese e lavoratori e riporta evidenze tecnico scientifiche in merito alla sicurezza e all’efficacia dell’ozono anche in riferimento al contesto epidemico Covid.

Status regolatorio, rischi derivanti dall’uso dell’ozono, tossicità ambientale, misure e prassi per la prevenzione e la tutela dei lavoratori e possibilità di utilizzare sostanze non pericolose o meno pericolose in sostituzione, il Testo unico sicurezza lavoro – DL.vo 81/2008, Titolo IX – Sostanze pericolose, Capo I – Protezione da agenti chimici. L’efficacia virucida della sostanza.

“Da un punto di vista normativo, attualmente in Italia l’ozono può essere commercializzato ed usato esclusivamente come sanificante; per l’eventuale uso come disinfettante vale a dire come prodotto specificamente atto a combattere (ridurre, eliminare, rendere innocui) i microorganismi occorre attendere il completamento della valutazione a livello europeo ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) sui biocidi“.

Sostanza, classificazioni di pericolo, valutazioni di Enti e Organismi internazionali e valori di riferimento; Impatto sugli ambienti indoor e sui materiali: depurazione da inquinanti chimici; Efficacia biocida: inquadramento normativo e applicazioni; Applicazioni nel settore alimentare: inquadramento normativo e applicazioni; Ozono per il trattamento delle acque: inquadramento normativo e applicazioni; Ozonoterapia e indicazioni di uso medico; Metodiche per la decomposizione dell’ozono; Monitoraggio e metodi analitici;

Ozonizzatori e procedure di sicurezza.

