Il 21 marzo il ministro del Lavoro Marina Calderone ha tenuto due informative alla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sui temi della salute e sicurezza sul lavoro.

Il ministro ha informato circa le azioni del Governo. Azioni che vanno verso l’aumento delle ispezioni, maggiori fondi per la prevenzione e per la formazione, inasprimento delle regole in essere, promozione della cultura della sicurezza.

Qui le due informative in versione integrale: Camera e Senato.

Così il ministro Calderone: “Le tragedie che ci troviamo ad affrontare troppo spesso, quasi quotidianamente, ci costringono a confrontarci con una realtà che necessita non solo di interventi ben definiti, ma anche di una nuova cultura e consapevolezza della tutela della salute e della sicurezza“.

