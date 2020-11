Pubblicata dal Ministero del Lavoro una circolare sulla normativa riguardante la tutela dei riders e quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 come modificato dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128.

La circolare affronta le norme riguardanti i due ambiti dei riders impiegati in organizzazioni e di riders autonomi, ipotesi inquadrate dall’articolo 2 o dall’articolo 47 bis del decreto del 2015.

La circolare indica come nel caso in cui i fattorini lavorino in via prevalentemente personale con modalità prevista da una piattaforma vada ad applicarsi la previsione dell’articolo 2. Si applicherà il Capo V-Bis del D-Lgs 81/2015 in mancanza delle condizioni di subordinazione. Il requisito della continuità verrà determinato caso per caso per reiterazione e durata del rapporto lavorativo.

“A questi lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui… attraverso piattaforme digitali la legge garantisce nel Capo V-bis del D.Lgs 81/2015 un corredo rilevante di diritti, che costituiscono peraltro livelli minimi di tutela”.

47-quater: compenso su contratti collettivi, in mancanza di contratti no compenso a consegne o cottimo misto, ma compenso minimo orario parametrato a contratti affini nazionali. Indennità notturna e festiva o metereologica non inferiore al 10%.

Contratti collettivi da stipulare non con forme di competizione salariale al ribasso, pluralità di agenti sindacali, maggiore rappresentatività comparativa. I rappresentanti faranno parte dell’Osservatorio permanente.

Prevista applicazione della disciplina antidiscriminatoria per i lavori subordinati, vietata l’esclusione dalla piattaforma e le riduzioni dell’orario. Tutela dati personali come previsto dal Regolamento EU 2016/679 e dal Codice della privacy.

Tutela assicurazione infortuni lavoro e malattie professionali, rispetto del Testo Unico sicurezza lavoro.

Info: Ministero Lavoro circolare n.17 del 19 novembre 2020

