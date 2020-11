Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica. Questa la nota tecnica ad interim aggiornamento 23 ottobre 2020 pubblicata da Ministero della Salute, Iss, Inail, Cts, Consiglio superiore di sanità, Conferenza delle Regioni, Fnomceo, Inmi Lazzaro Spallanzani e Organizzazione mondiale della sanità. Documento con indicazioni per gli strumenti di diagnostica e per la scelta dei test per SARS-CoV-2.

Nota ad interim

La pubblicazione che può essere rivista progressivamente con l’evolversi della ricerca, rispetta quanto previsto dall’Oms nel Target product profiles for priority diagnostics to support response to the COVID19 pandemic v.1.0 del 28 settembre 2020 e riporta indicazioni per una strategia di targeting omogenea e nazionale, che rispetti specificità sensibilità e rapidità di diagnosi.

Vengono raccolte indicazioni sugli obiettivi di testing rilevati dall’ECDC, i tempi di esecuzione, il personale, le strumentazioni, l’accettabilità dei test da parte dei pazienti, i reagenti e la stabilità, la raccolta dei dati. Con proposte strategiche con i vari tipi di test da utilizzare in contesti e situazioni differenti raccolte in una tabella sinottica.

I cinque obbietivvi per il testing previsti dall’ECDC sono:

controllare la trasmissione;

monitorare l’incidenza, l’andamento e valutare la gravità nel tempo;

mitigare l’impatto del COVID-19 nelle strutture sanitarie e socioassistenziali;

rilevare cluster o focolai in contesti specifici;

prevenire la (re)introduzione nelle aree che hanno raggiunto un controllo sostenuto del virus”.

Questo l’indice:

Acronimi

Introduzione e scopo del documento;

Considerazioni per l’uso dei test diagnostici;

Strategia d’uso;

Tabella sinottica dei test;

Test attualmente disponibili per scopi di sanità pubblica;

Test molecolare mediante tampone;

Test antigenico rapido (mediante tampone nasale, naso-oro-faringeo, salivare);

Test sierologici.

