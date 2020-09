Sono state pubblicate dal Ministero dei Trasporti con la circolare n. 24304 del 9 settembre 2020 le Nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell’esercizio delle attività didattiche delle autoscuole.

Il documento va a sostituire il precedente pubblicato con la circolare n. 3320 del 20 maggio 2020 e riporta indicazioni per la prevenzione nello svolgimento della professione in ognuna delle fasi e degli ambienti di lavoro previsti.

Gli obblighi riguardano l’informazione e la formazione dei dipendenti, i docenti, la fornitura di Dpi e di soluzioni igienizzanti, l’utilizzo dei dispositivi e la sanificazione di ambienti di lavoro e veicoli.

“Nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all’interno dei locali aziendali e dei veicoli, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.



A seguito delle indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro vengono fornite disposizioni per la pulizia a fine turno e l’igienizzazione periodica di locali, veicoli ed attrezzature”.

Ricognizione periodica di ambienti e attrezzature a maggiore rischio, igienizzazione di spazi e veicoli di utilizzo comune. “Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà prioritariamente lavare spesso le mani o disinfettarle con liquido igienizzante idroalcolico e indossare mascherine (ad esempio nella necessità di richiedere una firma obbligatoria, documenti, esercitazioni pratiche, etc.). Gli stessi dispositivi di protezione

individuale sono obbligatori negli uffici quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli operatori. Come già definito dal D. Lgs.81/08, resta l’obbligo del datore di lavoro di fornire i dispositivi di protezione individuale senza aggravio economico per il lavoratore“.

Lo svolgimento delle lezioni teoriche deve avvenire nel rispetto dei protocolli con distanza minima di due metri tra docente e discente. Definite prassi di prevenzione, Dpi e igienizzazione immediata per l’utilizzo dei veicoli.



Guide da effettuare con i finestrini completamente aperti e senza poter utilizzare l’aria condizionata.

Info: Ministero Trasporti, aggiornamento linee guida autoscuole

