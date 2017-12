ROMA – Lavori in copertura. È stato pubblicato da Inail un nuovo Quaderno di ricerca, il numero 15 – ottobre 2017 che affronta le misure di prevenzione e protezione nei lavori sulle coperture, la sicurezza in caso di lavoro in quota.

Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione. Il quaderno analizza in apertura la legislazione nazionale e regionale, le norme Uni (in particolare la UNI 11560: 2014), passando poi a descrivere in dettaglio i rischi della mansione, le coperture, modi e mezzi per l’accesso e l’esecuzione dei lavori, tenendo come punto di vista primario quello dei dispositivi e delle installazioni in grado di tutelare il lavoro.

Un’approfondita analisi tecnica che parte del presupposto dell’assenza attuale di una legislazione nazionale esclusivamente riservata alle dotazioni per i lavori su copertura. Una legislazione particolare intesa come successiva e conseguente a quanto previsto dal Testo Unico per la sicurezza sul lavoro ( Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” IV , “Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” articoli 107, 111,112,113,115,122,126,140,146,148).

Così dalla prefazione del volume, Luca Rossi – Inail Dit, autore del volume: “Lo studio cercherà, inoltre, di identificare e fornire informazioni e dati agli operatori di settoreche possono essere utilizzati anche dalle istituzioni pubbliche per la loro attività di verifica, controlloe indirizzo per condividere le misure di sicurezza da adottare per l’esecuzione delle attivitàsulle coperture.Il documento non vuole essere esaustivo, ma si propone di affrontare una parte delle problematicherelative alla realizzazione delle citate misure, con particolare riguardo ai requisiti che iprodotti debbono soddisfare”.

Questo l’indice:

Riferimenti;

Valutazione del rischio;

Elementi caratteristici della copertura;

Accesso e/o sbarco;

Transito ed esecuzione.

Info: Quaderno Inail n.15 ottobre 2017

