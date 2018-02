ROMA – Lavori elettrici in alta tensione. Pubblicato da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici un nuovo manuale che affronta normativa e disposizioni utili alla riduzione dei rischi per i lavoratori addetti agli impianti o che si trovino in prossimità delle parti attive.

Oggetto della trattazione è la sicurezza sul lavoro in ogni mansione che possa interessare l’elettricità ad alta tensione. Il volume parte da leggi norme e decreti per esaminare compiti e ruoli del personale, protezione, documenti e prassi. Esercizio, manutenzione, verifiche. Toccando anche attività come potatura delle piante o in cantiere in prossimità degli elettrodotti.

I riferimenti di legge sono ovviamente il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro a partire dal Capo III del Titolo III quindi le norme CEI 11-15 e CEI 11-27 con il recepimento della En 50110-1:2013, il DM 4 febbraio 2011.

Gli argomenti trattati vanno dalle definizioni di lavori con rischio elettrico a bassa media alta tensione, la sicurezza sul lavoro osservata rispettando adempimenti e azioni definite:

“Ai fini pratici è definito lavoro con rischio elettrico qualsiasi lavoro (elettrico o non elettrico) che si svolge con distanze dalle parti attive non protette inferiori alle distanze dell’Allegato IX del Testo Unico, tali distanze sono state indicate nella CEI 11-27, IV edizione, col simbolo DA9.

Il lavoro con rischio elettrico si suddivide in lavoro elettrico e lavoro non elettrico:

Il lavoro elettrico si ha quando la distanza di lavoro dalle parti attive accessibili è inferiore alla distanza di prossimità, chiamata DV nella norma, o quando si lavora fuori tensione su tali parti.

Il lavoro non elettrico si ha quando la distanza dalle parti attive accessibili è compresa tra DV e DA9″.

Quindi commissione, autorizzazione, organizzazione previste dal Dm 4 febbraio 2011. Le unità e le responsabilità nella gestione dell’impianto elettrico. I Dpi. La formazione. I guasti.

Questo l’indice:

Obblighi di legge per i lavori elettrici sotto tensione a tensioni superiori a 1000 V a frequenza industriale;

La sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici;

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 febbraio 2011;

Persone coinvolte nei lavori elettrici;

I dispositivi di protezione individuale;

La formazione per i lavori in alta tensione;

Lavori in prossimità di linee elettriche aeree;

Misure, prove, ricerca di guasti;

Le novità della norma CEI 11-27 ed. 2014.

Info: Inail, Lavori elettrici in alta tensione

Ti potrebbe interessare