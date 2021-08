Con una nota del 24 agosto 2021 il PAF Portale Agenti Fisici informa sulla pubblicazione dell’aggiornamento luglio 2021 delle Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08. Documento del Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome, Inail e Iss.

Si tratta dell’aggiornamento dell’ultima revisione avvenuta nel 2014. Come in precedente il documento fornisce indicazioni operative per l’applicazione del Testo Unico sicurezza lavoro in merito alla prevenzione dagli agenti fisici.

Le indicazioni sono raccolte in cinque capitoli monotematici:

Parte 1: Titolo VIII Capo I,

Parte 2: Radiazione Solare,

Parte 3: Microclima,

Parte 4: Rumore,

Parte 5: Vibrazioni.

La nota introduttiva al volume ricorda infine le indicazioni operative per il rischio campi elettromagnetici (Titolo VIII Capo IV) approvate nel giugno del 2019.

