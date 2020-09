Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Questo il volume pubblicato da Inail il 13 agosto 2020 che riporta indicazioni rivolte in particolare ai dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado. Alle figure che all’interno del plesso scolastico vengono equiparate ai sensi del D.Lgs 81/08 al datore di lavoro.

Il documento si propone come base per la preparazione di una procedura o di un regolamento che organizzi prassi e compiti per pulizia e sanificazione, frequenza delle operazioni in differenti aree e locali.

Due le parti che lo compongono, affiancate da un allegato. Una parte generale che illustra dispositivi di protezione individuale, dispositivi

medici, detergenti e disinfettanti; una seconda sulle diverse procedure di pulizia. L’allegato presenta schede analitiche sui diversi ambienti scolastici:

aule didattiche ;

; servizi igienici;

uffici;

palestre e spogliatoi;

aree esterne;

corridoi e spazi comuni;

biblioteche e sale studio;

laboratori;

cucine mense e refettori;

spazio nanna;

dormitori.

Il volume affronta brevemente gli aspetti dei controlli e della sorveglianza sanitaria indicando quanto per questi siano da tenere in considerazione norme e protocolli esistenti nel rispetto della legislazione corrente. Ancora, “il raggiungimento degli obiettivi fissati relativamente all’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione sono ricollegabili, anche, all’attività di informazione e formazione rivolta in primis a tutto il personale direttamente coinvolto e poi a tutti gli utenti”.

Questo l’indice del volume:

Premessa;

Definizione di pulizia, disinfezione e sanificazione;

Requisiti delle ditte di “pulizie”;

Formazione del personale e sicurezza sul lavoro;

Informazione ai tempi del COVID – 19;

Gestione di una persona sintomatica nella scuola;

Sorveglianza sanitaria;

Altre misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid negli ambienti di lavoro – pulizia e sanificazione;

Circolare 5443 del 22 febbraio 2020: pulizia di ambienti non sanitari;

Dispositivi di protezione individuale;

Detersivi, detergenti e disinfettanti;

Altri trattamenti;

Procedura operativa;

Attrezzature per la pulizia;

Travaso di prodotti;

Compiti e responsabilità;

Azioni preliminari;

Pulizie ordinarie e straordinarie;

Tecniche di pulizia.

Info: Inail, volume su sanificazione e pulizia strutture scolastiche

