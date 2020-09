Con una nota del 28 agosto il ministro della Salute Speranza ha riferito sull’approvazione da parte della Conferenza delle Regioni, del documento Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia elaborato da Iss, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Inail, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto e pubblicato il 24 agosto 2020. L’approvazione è stata comunicata dalle stesse Regioni il 27 agosto.

Così il ministro Speranza: “Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità in conferenza unificata con Regioni, Province e Comuni il documento con le indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di Covid19 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia”.

Così le Regioni, nella dichiarazione del presidente del Molise, Donato Toma: “prosegue con responsabilità istituzionale l’interlocuzione con il Governo in vista della riapertura della scuola ed oggi ha espresso un parere sostanzialmente favorevole al documento predisposto dai ministeri competenti e da ISS e INAIL. Un testo che è una sorta di guida operativa destinata agli istituti scolastici per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi Covid-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da Covid-19 collegati all’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia attraverso modalità basate su evidenze e buone pratiche di sanità pubblica”.

Il documento riporta indicazioni per supportare decisori. operatori nel settore scolastico e Dipartimenti di Prevenzione nella gestione dei casi con segni/sintomi COVID-19 e nella reazione a eventuali focolai. E lo fa partendo dall’elenco dei documenti e delle norme di riferimento pubblicate dalle istituzioni finora. Come:

In coda viene riportato uno schema riassuntivo sulle pratiche necessarie per la gestione dei seguenti quattro casi:

Alunno con sintomatologia a scuola;

Alunno con sintomatologia a casa;

Operatore scolastico con sintomatologia a scuola;

Operatore scolastico con sintomatologia a casa.

Questo l’indice:

Introduzione;

Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19;

Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19;

Formazione, informazione e comunicazione per operatori sanitari e operatori scolastici;

Monitoraggio e studi;

Tempistica prevista di alcuni prodotti correlati a questa tematica;

Criticità;

Allegato 1: Schema riassuntivo.

Info: Indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di Covid19 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia

