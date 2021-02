Covid-19: fare ritorno al luogo di lavoro. Eu-Osha ha rilasciato un aggiornamento datato dicembre 2020 del documento e delle slide Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori pubblicate lo scorso aprile. Disponibili in italiano.

Si tratta di una revisione degli orientamenti Ue per la sicurezza e la prevenzione sul lavoro in epidemia Covid, indicazioni per procedure e prassi per ambienti di lavoro sicuri.

La serie di orientamenti non vincolanti è affiancata da link e riferimenti a normative e prassi internazionali e ad altri documenti Eu-Osha.

Indicazioni per la valutazione dei rischi in relazione alle attuali condizioni lavorative, per il coinvolgimento dei lavoratori, per l’attenzione ai lavoratori che hanno subito il contagio. Quindi il telelavoro e la differenza tra settori. Nell’attesa che i vaccini vengano diffusi il più possibile e si riesca a tornare alla “normalità”.

Questo l’indice

Contesto e campo di applicazione degli orientamenti,

Introduzione;

Aggiornate la vostra valutazione del rischio e prendete misure adeguate;

Coinvolgimento dei lavoratori;

Attenzione nei confronti dei lavoratori che sono stati malati;

Pianificazione e apprendimento per il futuro;

Buona informazione;

Settori e occupazioni;

Orientamenti specifici per settore correlati alla COVID-19.

Info: Eu-Osha Covid adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori

Ti potrebbe interessare