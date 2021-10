Ema (Chmp) ha approvato la terza dose con vaccino COVID-19 Spikevax (Moderna) nelle persone over 18. È quanto si legge nella nota dall’Agenzia del 25 ottobre e riportato successivamente anche dall’Aifa.

Una terza dose Moderna a 6 o 8 mesi dalla seconda aumenta i livelli di anticorpi negli adulti dove questi sono in diminuzione. Nessuna variazione in merito agli effetti indesiderati che potrebbero verificarsi.

La decisione del (CHMP) Ema su Moderna segue quella riguardante le dosi di richiamo con Comirnaty (BioNTech/Pfizer) dello scorso 4 ottobre sul richiamo a 6 mesi per over 18 e a 28 giorni per persone con sistema immunitario indebolito.

La quantità di vaccino nel terzo richiamo di Moderna sarà pari a mezza dose.

