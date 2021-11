L’Italia ha concluso definitivamente il percorso di ratifica della Convenzione Ilo n.190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. A darne notizia l’Ilo e il Ministero del Lavoro, a margine di un incontro che si è tenuto a Roma il 29 ottobre tra il ministro del Lavoro Orlando e direttore generale Ilo Guy Reader.

L’incontro segna l’adesione completa dell’Italia ai dettami della Convenzione n.190 ed è successivo all’approvazione della legge di ratifica dello scorso gennaio. Legge n.4 del 15 gennaio 2021.

La Convenzione è in vigore dal 25 giugno 2021, è stata adottata da Ilo nel giugno 2019 e affianca la R206 – Raccomandazione sulla violenza e sulle molestie, 2019.

Si tratta della prima norma internazionale per la lotta alla violenza e alle molestie sul lavoro, al contrasto e alla prevenzione di comportamenti inaccettabili, dannosi a livello fisico e psicologico, in ogni settore lavorativo, nel pubblico come nel privato.

Richiede interventi che coinvolgano l’intero mondo del lavoro, dalle istituzioni alle imprese, prevenzione, informazione e formazione. “La Convenzione detta la prima definizione riconosciuta a livello internazionale di violenza e molestie legate al lavoro, includendo la violenza e le molestie basate sul genere”.

L’Italia è il secondo Paese europeo che ne ha concluso la ratifica, il primo è la Grecia, il nono nel mondo.

Così il ministro del Lavoro Orlando: “Un importante passo in avanti per un mondo del lavoro sano e sicuro, inclusivo, libero da violenza e molestie per tutti coloro che in qualsiasi modo vi operano, e in particolare dei soggetti più vulnerabili. Questo anche in una chiave di genere, per consentire a tutti indistintamente di contribuire allo sviluppo delle nostre società”.

I testi completi: Eliminare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro: Convenzione n. 190 e Raccomandazione n. 206.

