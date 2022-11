Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 20 ottobre e segnalato il 28 novembre il decreto sulle modalità di concessione dell’esonero contributivo 2022 per le aziende che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere.

Si tratta degli interventi previsti dagli articoli 5 della Legge 162/2021 e 1 della Legge 178/2020. L’esonero spetterà dopo domanda inviata a Inps secondo le modalità che a breve l’istituto provvederà a pubblicare.

Esonero dell’1% dei contributi previdenziali, limite massimo di 50.000 euro annui.

Pubblicate contestualmente indicazioni per gli interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro che verranno definiti da decreti del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ministro per le Pari opportunità e la famiglia e ministro dell’Economia e delle finanze. 2 milioni dal 2022 dal Fondo per il sostegno della parità salariale di genere.

Ti potrebbe interessare