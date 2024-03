Tasso elevato di incidenti in itinere, in più della metà dei casi con esito mortale. Sono alcuni dei dati Inail nel “Dossier donne 2024” pubblicato in occasione della “Giornata internazionale delle donne”. Dati del biennio 2022-23.

Riportiamo in elenco i principali numeri del rapporto Inail:

nel 2022 il 17% degli infortuni sul lavoro femminili è avvento fuori azienda, 15% uomini;

degli infortuni sul lavoro femminili è avvento fuori azienda, uomini; 133 casi nel 2022 in itinere per 81 decessi ovvero il 61,7% ( 44,2% u per gli uomini);

casi nel 2022 in itinere per decessi ovvero il ( u per gli uomini); dai dati provvisori 2023 in totale -27,6% degli infortuni sul lavoro riguardanti le donne, su un calo complessivo del 16,1% (dato derivante anche dal calo dei contagi Covid);

degli infortuni sul lavoro riguardanti le donne, su un calo complessivo del (dato derivante anche dal calo dei contagi Covid); 15% degli infortuni femminili nel 2022 ha interessato la fascia d’età 50-54 anni, che ricopre anche un quinto dei casi mortali;

degli infortuni femminili nel 2022 ha interessato la fascia d’età 50-54 anni, che ricopre anche un quinto dei casi mortali; il 2,6% degli infortuni femminili nel 2022 è rappresentato da violenze sul lavoro, subite a causa di pazienti e familiari di strutture sanitarie, a scuola, in uffici postali ( 44% delle violenze ha avuto come vittime le operatrici di professioni sanitarie);

degli infortuni femminili nel 2022 è rappresentato da violenze sul lavoro, subite a causa di pazienti e familiari di strutture sanitarie, a scuola, in uffici postali ( delle violenze ha avuto come vittime le operatrici di professioni sanitarie); malattie professionali: nel 2022 +6,7% rispetto al 2021 con 15.881 casi;

rispetto al 2021 con 15.881 casi; 92% malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo;

malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo; il 52% delle denunce per patologie psichiche nel 2022 ha riguardato le donne.

Eu-Osha indagine sul telelavoro

Per la Giornata dell’8 marzo 2024 Eu-Osha ha rilasciato il rapporto “Esplorare la dimensione di genere del telelavoro: implicazioni per la salute e sicurezza sul lavoro“.

Documento, in inglese, nel quale analizza il modo con il quale i modelli ibridi di lavoro, basati sul digitale, stiano agendo sul benessere lavorativo delle donne e sulle politiche dell’occupazione.

