Protocollo Aefi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici. Il Ministero della Salute con ordinanza del 28 maggio 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.138 8 giugno 2021 ha formalizzato l’adozione del protocollo per la gestione degli eventi fieristici, con entrata in vigore lo stesso 8 giugno.

L’ordinanza prevede che manifestazioni ed eventi fieristici si svolgano nel rispetto del citato protocollo e nel rispetto delle raccomandazioni del Cts n. 18 del 14 maggio 2021, ovvero partecipazione con certificati Verdi Covid-19 ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

Il protocollo fornisce indicazioni per l’incremento delle operazioni di prevenzione Covid e attua la normativa corrente ritenendola premessa essenziale. Si applica a eventi/manifestazioni su tutto il territorio nazionale ai quali parteciperanno operatori nazionali e internazionali che al momento della stessa partecipazione dovranno sottoscrivere l’adesione alle regole da esso riportate.

Un documento che tiene conto della sicurezza degli ambienti, di controlli di sicurezza aggiuntivi in ingressi permanenza catering e servizi sanitari, quindi di persone e business, ovvero di quanto fiere e manifestazioni siano momenti importanti per l’impresa e in particolare per la piccola e media impresa.

L’indice del documento:

Principi igienico-sanitari obbligatori.

Obblighi di informazione e dispositivi di protezione individuale.

Pulizia e sanificazione degli ambienti e dei locali e presidio medico covid19.

Modalita’ di accesso degli operatori.

Organizzazione sede evento/manifestazione.

Piano di emergenza sanitaria covid19.

Riferimenti documentali.

Info: ordinanza Ministero Salute 28 maggio 2021 GU n.135 8 giugno 2021

Ti potrebbe interessare