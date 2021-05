Le ordinanze del Ministero della Salute della Salute del 7 maggio 2021 in vigore dal 10 maggio sulla classificazione delle Regioni.

Passa in arancione la Val d’Aosta e resta in arancione la Sicilia; in giallo Basilicata, Calabria e Puglia. Le ordinanze:

La situazione corrente al 10 maggio 2021:

zona rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma),

(nessuna Regione e Provincia autonoma), zona arancione: Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna,

Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna, zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto,

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, zona bianca: (nessuna Regione e Provincia autonoma).

Visite nelle RSA

Dell’8 maggio l’ordinanza del Ministero della Salute con la quale viene consentito l’ingresso controllato nelle RSA, negli hospice, nelle strutture riabilitative per persone anziane e non autosufficienti e in ogni struttura residenziale e socio assistenziale così come definita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. In vigore fino al 30 luglio 2021.

L’ingresso viene consentito nel rispetto del documento adottato dalle Regioni e validato dal CTS Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale. Asl e direttori sanitari competenti potranno in ogni momento adottare misure restrittive in base al contesto epidemiologico.



Gli ingressi sono consentiti ai visitatori solo in caso di possesso di Certificazione Verde Covid-19 e tale certificazione non sostituisce in ogni caso il rispetto di ogni misura di prevenzione.

Il documento riporta:

“Indicazioni di carattere generale;

Condizioni della struttura per l’accesso dei visitatori e luscita degli ospiti;

Condizioni del visitatore e Certificazioni Verdi Covid-19;

Modalità organizzative per l’ingresso dei visitatori;

Visite in spazi esterni;

Visite in spazi al chiuso;

Visite all’interno del nucleo di degenza;

Rientri in famiglia e uscite programmate degli ospiti;

Patto di condivisione del rischio;

Nuovi ingressi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali”.

