L’ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno in vigore dal 7 giugno per il passaggio in zona bianca delle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Ordinanza ministeriale 4 giugno 2021 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

La classificazione nazionale al 7 giugno 2021:

area rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma),

area arancione: (nessuna Regione e Provincia Autonoma),

area gialla: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta,

area bianca: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto.

Sei persone al tavolo in zona bianca

Del 4 giugno l’ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 5 giugno che fino al 21 giugno 2021 estende a sei persone non conviventi il permesso per il consumo al tavolo nei locali al chiuso in zona bianca.

