Nuove ordinanze del Ministero della Salute sul blocco degli ingressi in Italia per contrastare l’epidemia Covid, che vanno a prorogare e ad aggiungersi alle esistenti.

La prima ordinanza del 29 aprile ha prorogato di 15 giorni quanto previsto dalla precedente del 16 aprile in scadenza il 30, sulle limitazioni e i controlli (doppio tampone, autodichiarazione, sorveglianza) per chi proviene dai Paesi europei (elenco C) e dai Paesi extra europei a basso rischio (elenco D); prorogato contestualmente il divieto di ingresso dal Brasile.

La seconda ordinanza del 29 aprile ha provveduto invece a estendere quanto già previsto dall’ordinanza del 28 aprile per India e Bangladesh anche a chi proviene dallo Sri Lanka. Divieto di ingresso per transito e soggiorno nei 14 giorni precedenti. Eccezione per i residenti in Italia per i quali sono previste le misure di sorveglianza e isolamento (tamponi e Covid-Hotel).

