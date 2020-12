Riportiamo le ordinanze del Ministero della Salute del 27 novembre che rivedono la classificazione di alcune regioni per quanto riguarda le restrizioni per emergenza Covid e ne confermano altre. Ordinanze in vigore dal 29 novembre a al 3 dicembre 2020.

Ordinanza ministro Salute 27 novembre 2020 (riclassificazione)

in arancione Calabria, Lombardia e Piemonte; giallo Liguria e Sicilia. Ordinanza ministro Salute 27 novembre 2020 (rinnovo) restano in arancione Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche; zona rossa Campania e Toscana.

Questa la classificazione in vigore dal 29 novembre 2020:

Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto Area arancione: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria

Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria Area rossa: Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Info: Ministero Salute ordinanze 27 novembre 2020

