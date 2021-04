Pubblicate dal Ministero della Salute il 2 aprile le ordinanze sulla classificazione delle Regioni in vigore dal 6 aprile.

Sono:

Ordinanza ministeriale 2 aprile 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta;

Confermate in zona rossa per 15 giorni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. In arancione passano: Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento.

La situazione complessiva al 6 aprile è:

area rossa: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Val d’Aosta

Per effetto del Decreto Legge del 1 aprile 2021 non esistono zone gialle. Queste le FAQ.

Viaggi ordinanza 2 aprile

Ancora del 2 aprile l’ordinanza su voli e i viaggi in vigore dal 7 aprile. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Fino al 30 aprile in vigore quanto previsto dall’ordinanza del 30 marzo 2021 per quanto riguarda l’elenco C allegato 20 del Dpcm 2 marzo (Paesi UE), Austria, Israele, Irlanda del Nord e Regno Unito;

Proroga 30 aprile ordinanza 13 febbraio limitazioni ingressi dal Brasile:

14 giorni isolamento fiduciario dal Tirolo.

Info:

Ministero Salute ordinanze Regioni 2 aprile

Ordinanza viaggi e voli 2 aprile

