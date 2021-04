Le ordinanze del Ministero della Salute del 16 aprile in vigore dal 19 aprile sulla classificazione delle Regioni per colori in base al rischio Covid.

Ordinanza ministeriale 16 aprile 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regione Campania .

– Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 – . Ordinanza ministeriale 16 aprile 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regioni Puglia e Valle d’Aosta.

Puglia e Valle D’Aosta restano in zona rossa fino al 30 aprile e la Campania passa in arancione. La classificazione al 19 aprile è quindi la seguente:

area rossa: Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta;

Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta; area arancione: tutte le altre.

Le FAQ del Governo.

Info: Ministero Salute ordinanze classificazione Regioni 16 aprile

