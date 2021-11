Firmata dai Ministeri della Salute e della Mobilità Sostenibile l’ordinanza 11 novembre 2021 Adozione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica. In vigore dall’11 novembre 2021 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2021.

L’ordinanza aggiorna le misure di prevenzione e gestione riguardanti i trasporti e la logistica e riporta in allegato il nuovo Protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19

nel settore del trasporto e della logistica», che va a sostituire il precedente

allegato 14 e relativo allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

Le novità sono riassunte dal Mims in una nota del 12 novembre 2021. Elenchiamo:

controllo del green pass prima della salita a bordo ;

; possibilità di attivare punti di vaccinazione sui luoghi di lavoro;

corsi di formazione e corsi per titoli e certificazioni consentiti in presenza in zona bianca e gialla;

trasporto pubblico locale: torna l’utilizzo della porta anteriore, separatore area guida, controllo e vendita biglietti a bordo, igienizzazione mezzi almeno una volta al giorno;

torna l’utilizzo della porta anteriore, separatore area guida, controllo e vendita biglietti a bordo, igienizzazione mezzi almeno una volta al giorno; ferrovie: possibilità ferma treno e realizzazione spazi dedicati in caso di passeggero con sintomi, controllo green pass prima della salita nei grandi hub ferroviari o dal personale di bordo insieme alla verifica del biglietto;

Taxi e Ncc: massimo due passeggeri in caso di persone non appartenenti allo stesso nucleo familiari;

massimo due passeggeri in caso di persone non appartenenti allo stesso nucleo familiari; marittimo: evitare contatti tra personale marittimo e di terra;

trasporto merci: autista resta a bordo se sprovvisto di mascherina, carico e scarico senza contatti diretti tra operatori e autisti.

