Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto. Pubblicata l’ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 sulla rimozione dell’obbligo di indossare mascherine all’aperto in zona bianca.

L’ordinanza sarà in vigore dal 28 giugno al 31 luglio 2021. Dal 28 giugno quindi in zona bianca non dovranno essere indossate mascherine all’aperto.

Resta l’obbligo di averle in ogni caso sempre con sé, come previsto dall’articolo 1 del Dpcm 2 marzo 2021. Di rispettare il distanziamento e quindi di indossarle anche all’aperto se il distanziamento stesso non potesse essere rispettato, in caso di assembramenti, nelle strutture sanitarie e in presenza di persone con alterata funzione del sistema immunitario.

Ti potrebbe interessare