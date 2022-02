Ingressi in Italia. Pubblicata dal Ministero della Salute l’ordinanza del 22 febbraio Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza che sarà in vigore dal 1° al 31 marzo 2022.

Ingressi sul territorio nazionale consentiti alle seguenti condizioni e ammesso che non insorgano sintomi Covid:

Passenger Locator Form in imbarco sui vettori ;

; certificazioni verdi COVID-19 all’imbarco;

in mancanza di uno dei requisiti quarantena di cinque giorni e test finale;

deroghe previste per equipaggio, personale viaggiante, lavoratori transfrontalieri;

previste per equipaggio, personale viaggiante, lavoratori transfrontalieri; deroghe per transito con mezzi privati per 36 ore, dopo 36 ore quarantena di cinque giorni presso l’indirizzo del Passenger Locator Form e test;

per transito con mezzi privati per 36 ore, dopo 36 ore quarantena di cinque giorni presso l’indirizzo del Passenger Locator Form e test; deroghe anche per rientro in Italia dopo permanenza di 48 ore e distanza non superiore ai 60 km dalla residenza sia con mezzi pubblici che privati.

I vettori sono obbligati a verificare Passenger Locator Form e certificati Covid, a vietare l’imbarco per sintomi Covid, a verificare l’uso dei Dpi e a distribuirne se mancanti.

Abrogate le ordinanze 28 settembre 2021, 21 e 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022.

Ti potrebbe interessare