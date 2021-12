Ordinanza del Ministero della Salute del 10 dicembre in Gazzetta Ufficiale l’11 dicembre 2021 che dispone il passaggio della Regione Calabria in zona gialla da lunedì 13 dicembre per quindici giorni e la proroga della zona gialla per il Friuli Venezia Giulia per ulteriori 15 giorni.

Le FAQ del Governo per il periodo 6 dicembre 2021 – 15 gennaio 2022.

